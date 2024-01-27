Корабль с украинским зерном достиг Нигерии

Корабль с украинским зерном, отправленный из турецкого Самсуна в рамках программы Grain from Ukraine (Зерно из Украины), достиг Нигерии.

Об этом сообщил Укринформу Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Василий Боднар.

“Корабль Fuat Sezgin отправился в Нигерию 30 декабря. По нашим данным, он прибыл в порт Харкорт 22 января и стал на разгрузку. Инициированная Президентом Зеленским программа Grain from Ukraine для наиболее нуждающихся стран успешно продолжается и, как видим, имеет своё практическое воплощение”, — сказал Василий Боднар.

Посол Украины в Турции отметил, что зерно, отправленное в Нигерию, хранилось на складах в Турции в рамках Всемирной продовольственной программы ООН и было отправлено в Африку по программе Grain from Ukraine из турецкого порта Самсун.

“Эта программа демонстрирует, как Украина, третьи страны и ООН могут действовать совместно, чтобы сделать невозможным манипуляции и шантаж продовольствием со стороны страны-агрессора и помочь тем странам, которые наиболее нуждаются в поддержке продовольствием. Альтернативный морской коридор эффективно действует, программа Grain from Ukraine работает. Попытка исторического дежавю России на этот раз по масштабированию голодомора на весь мир не сработала”, — сказал Василий Боднар.

По словам дипломата, лучшим ответом попыткам России противодействовать вывозу продовольствия из Украины является международная солидарность и совместные усилия стран и международных организаций в обеспечении безопасности судоходства в Чёрном море.

Как сообщает Европейский совет, Всемирная продовольственная программа ООН, являющаяся крупнейшей гуманитарной организацией в мире, ещё в период действия Черноморской зерновой инициативы произвела запас зерна. По состоянию на июль 2023 года 80% своих запасов зерна ВПП ООН было закуплено у Украины по сравнению с 50% до войны. За время реализации Черноморской зерновой инициативы из одесских портов в Эфиопию, Йемен, Афганистан, Судан, Сомали, Кению и Джибути отправлено более 725 тыс. тонн пшеницы.

Как сообщала Одесса News, для усиления безопасности судоходства 11 января 2024 года три Черноморских государства-члена НАТО — Румыния, Болгария и Турция — подписали меморандум о создании и деятельности оперативной группы противоминных мер в Чёрном море.

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