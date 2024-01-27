«Лазанья по-французски»: запутанный сюжет и неожиданный финал спектакля гостей в Одессе

3 февраля в помещении Одесского Украинского театра спектакль Киевского Первого Театра Антрепризы и Комедии «Лазанья по-французски».

Настоящий хит театрального сезона. Запутанный сюжет и неожиданный финал. Звёздные актёры на сцене. Лёгкая и непринужденная комедия по пьесе французского писателя Марка Камолетти.

Спектакль никого не оставит равнодушным, ведь будут играть в нем ваши любимые актеры: Тамара Яценко, Евгений Паперный, Георгий Хостикоев, Дмитрий Лаленков, Кшися Синельник, Мария Ягодкина.

Постановка, покорившая столичного зрителя, теперь порадует и одесситов.

В центре внимания – семья, члены которой так заигрались, что даже сами не понимают, как вести себя дальше. Конечно, без пикантных моментов здесь не обойдётся. Ну, а развязка будет вообще неожиданной.

Стоимость билетов от 290 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 18 часам.

Адрес: ул. Пастера, 15.

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