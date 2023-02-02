В Одесском художественном музее открылась выставка «Языки войны»

Одесский национальный художественный музей начал цикл выставочных проектов “Языки войны”.

Выставочный проект знакомит зрителей с наиболее выразительными проектами украинских художников, созданных в 2022-2023 годах.

Цикл начинается с параллельных выставок трёх художников: Игоря Горы, Дмитрия Евсеева и Василия Дмитрика. Синхронность этих проектов связана не только со временем создания, но и с работой, с похожим документальным материалом.

Каждый из трёх художников выбирает свойственную ему интонацию – от едкого сарказма до безразличного наблюдения деконструкции идеологем и практик врага.

Предупреждение. На выставке находится чувствительный контент. Зрителям 18+.

Игорь Гора родился в Киеве в 1987 году, учился в Киевском политехническом институте. В 2016 году закончил курс по документальной фотографии в киевской Школе Визуальных Коммуникаций, в следующем году переезжает в Одессу. Работает в направлении документальной фотографии и цифрового коллажа. Участник групповых выставок в Украине, Польше, Франции, Турции. Провёл несколько персональных выставок в Одессе и Киеве. Работал репортёром в одесском интернет-издании, где выпускал фоторепортажи о событиях и жизни города, сопровождая их своим авторским текстом.

Дмитрий Евсеев родился в 1988 году. Живёт в Одессе. Окончил ОХУ имени М. Грекова в 2009, факультет живописи. Работает в различных техниках масляной, акриловой живописи, технике графики. Работы находятся в частных коллекциях Украины, США, Германии, коллекции Одесского Национального художественного музея. Участвовал в проектах Украины, Тбилиси, Грузии, Португалии, Великобритании.

Василий Дмитрик родился в 1991 году в Ивано-Франковске, окончил Одесское художественное училище имени М. Грекова в 2016 году. Живёт и работает в Одессе. Работает в основном со скульптурой и инсталляцией. В своей художественной практике Дмитрик часто исследует промышленные системы и их взаимодействие с природной средой, где между ними создаются новые слаженные связи. Его работы находятся в частных коллекциях США, Великобритании, Бельгии, Испании, Нидерландов, Германии, а также коллекции Одесского национального художественного музея и Музея современного искусства Одессы.

Больше анонсов в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod