IТ-индустрия принесла экономике Украины в прошлом году $7,34 миллиарда

По результатам 2022 года ІТ-индустрия обеспечила валютные поступления в украинскую экономику в $7,34 миллиарда.

Объём экспорта увеличился на $400 миллионов по сравнению с 2021 годом, сообщает пресс-служба IT Ukraine Association.

Отмечается, что по состоянию на 1 января 2023 года сумма налогов и сборов в сводный бюджет Украины, уплаченный ІТ-бизнесом, составляет 32,2 миллиарда гривен. Это на 4,4 миллиарда гривен и на 16% больше прошлогоднего показателя.

«Для экспортного IT-сектора такие показатели были ожидаемыми, ведь компании успешно вводят меры по поддержанию непрерывности бизнеса и созданию условий для безопасной работы ІТ-специалистов», — отметили в ассоциации.

В IT Ukraine добавили, что именно благодаря сохранению темпов роста, работающий ІТ-бизнес поддерживает экономику и Вооружённые силы Украины, создаёт новые рабочие места во время войны, реализует гуманитарные инициативы и таким образом вносит свой вклад в победу.

Как сообщала Одесса News, в 2022 году в Украину было импортировано товаров на 55,5 млрд дол., экспортировано – на 44,2 млрд дол.

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