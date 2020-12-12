Одесским предпринимателям до 14 декабря нужно написать заявление на госпомощь

С 14 декабря в приложении «Дія» можно будет оформить электронное заявление на получение 8 тысяч гривен одноразовой государственной помощи в связи с усилением карантина.

Об этом в эфире программы «Право на власть» на канале «1+1» заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.

«С понедельника приложение «Дія» позволит это сделать в электронном виде. Двух недель вполне достаточно, чтобы эффективно раздать эти средства», — отметил он.



По словам заместителя министра экономики, план правительства заключается в том, чтобы оказать помощь до начала локдауна, а фактически — до 30 декабря, в рамках тех бюджетных средств, которые имеются на текущий год. Он добавил, что на эти цели в Фонде борьбы с COVID-19 сконцентрировано 12 млрд грн. Планируется, что государственной помощью будут охвачены около 1,7 млн предпринимателей.

Соответствующее заявление необходимо подать до 21 декабря. Список на выплату согласно поданным заявлениям будет формировать Минцифры, которое передаст данные в Пенсионный фонд. К 24 декабря все заявления будут обработаны, после чего начнутся выплаты.

По словам Качки, по 8 тыс. грн одноразовой государственной помощи получат те физический лица-предприниматели (ФЛП), которые исправно платили налоги, ЕСВ, а их основной вид деятельности (КВЭД) попал под список запретов и ограничений на период карантина, а значит, они потеряли прибыль полностью или частично. Также предусматривается, что значительная часть средств в рамках госпомощи будет выплачена наёмным работникам, потерявшим зарплаты вследствие введения карантина.

«Этой программой будут охвачены люди, которые легально работали. То есть, это люди, которые достаточно прозрачны для государства, для органов власти», — подчеркнул Качка, объясняя, каким образом государство намерено контролировать получателей помощи.

В Пенсионном Фонде Украины отмечают, что в случае предоставления недостоверной информации помощь подлежит возврату. При этом, если лицо не вернёт денежные средства добровольно в течение 10 рабочих дней со дня направления решения территориального органа Пенсионного фонда о возмещении одноразовой материальной помощи застрахованным лицам, они будут взысканы государственной исполнительной службой в принудительном порядке.

Как сообщала Одесса News, ФЛП, пострадавшим из-за карантина, государство выплатит по 8 тыс. грн, а также спишет отдельные долги по уплате налогов, компенсирует расходы по уплате ЕСВ. Это предусматривают законы, принятые Верховной Радой 4 декабря и подписанные Президентом Зеленским 7 декабря.

Речь идет о трёх законах: «О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер, введённых с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2»; «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно социальной поддержки налогоплательщиков на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер, введённых с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2»; «О внесении изменений в статью 28 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год».