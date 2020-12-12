В России составили список украинцев, против которых введены спецмеры, есть и одесситы

В России опубликован список физических лиц Украины, против которых введены специальные экономические меры.

Соответствующее постановление размещено на портале правовой информации РФ.

Всего санкционный перечень насчитывает 849 человек.

В списке, помимо Главы Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова и его первого заместителя Руслана Стефанчука, главы делегации Украины в ПАСЕ Елизаветы Ясько, нардепов из фракции «Слуга народа» Максима Бужанского, Ольги Василевской-Смаглюк, Андрея Геруса, Александра Качуры, Гео Лероса, бывшего директора Института нацпамяти Владимира Вятровича, есть немало одесситов либо людей, имеющих отношение к одесскому региону.

В частности, в перечень попали:

№78 — Босенко Владимир Владимирович, 1968 г.р., уроженец Одессы

№99 — Вадатурский Алексей Афанасьевич, 1947 г.р, с. Бендзари Одесской области

№108 -Васильковский Игорь Игоревич, 1985 г.р., Одесса

№137 -Гайду Александр Васильевич, 1976 г.р., Одесса

№159 -Головатый Сергей Петрович, 1954 г.р., Одесса

№163- Голубов Дмитрий Иванович, 1983г.р., Одесса

№164 -Гончаренко Алексей Алексеевич, 1980 г.р.,Одесса

№169 -Горенюк Александр Александрович, 1991 г.р., Одесса

№197 -Дейдей Евгений Сергеевич, 87, г.Рени Одесской области

№282 -Злочевский Николай Владиславович, 1966 г.р. уроженец г.Киев, владелец одесского «Инфоксводоканала»

…

дополняется