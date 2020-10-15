Россия сняла санкции с трёх украинских предприятий

Власти Российской Федерации решили снять санкции с трёх украинских предприятий, зато рассчитывают, что Украина пойдёт на ответные шаги.

Об этом на совещании с членами правительства заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт Politeka.

Как отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, речь идёт о Барском машиностроительном заводе, ОАО «Брацлав» и Рубежанском картонно-тарном комбинате.

«Мы обсуждали ряд тем, в том числе просьбу украинских промышленников о возможности открыть доступ на наш рынок некоторым предприятиям, в отношении них действуют зеркальные ограничительные меры. Речь идёт о тех производствах, которые были ориентированы на экспорт товаров в Россию. Владимир Владимирович, мы считаем возможным разрешить поставки оборудования и продукции. Уважаемый Владимир Владимирович, если вы поддержите возможность возвращения в нашу страну продукции таких предприятий, правительство подготовит необходимые для этого документы», – обратился Мишустин к Путину.

«Не мы вводили эти ограничения, все действия с нашей стороны носят только ответный характер. Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной. Уровень и глубина кооперации между нашими предприятиями были очень высокими… Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны… Я согласен», — отметил Путин.

Ранее Путин уже заявлял, что России нужно готовиться к смягчению санкций против Украины.

«Мы не можем делать каких-то исключений из перечня стран, которые ввели против нас санкции. Но тем не менее готовиться к этому всё равно нужно. Надеюсь, когда-нибудь это всё равно произойдёт», — отметил он.

Как сообщала Одесса News, 6 октября председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук во время своей очередной встречи с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в подмосковной резиденции Ново-Огарёво затронул актуальный для восстановления экономического сотрудничества между Украиной и РФ вопрос о возможной частичной отмене санкций.

«Фактически эти люди или находятся без работы, или влачат такое существование, которое не даёт возможности содержать семьи и обеспечивать себя. Я хотел бы, чтобы, если есть такая возможность, рассмотрели конкретные письменные предложения, которые я подготовил», – подчеркнул Медведчук на встрече с Путным.