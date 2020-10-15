Нынешний век может оказаться для человечества последним

Человечество на Земле может не дожить до следующего столетия, если уже сейчас не начать бороться с глобальным потеплением.

Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, сообщает Центр новостей ООН.

По данным учёных, необходимо удержать повышение глобальной температуры на уровне полутора градуса по шкале Цельсия. Однако, несмотря на рекомендации климатологов, пока эта задача не выполняется, — напомнил Гутерреш.

«Если мы не начнём действовать прямо сейчас, нынешнее столетие может оказаться последним для человечества», — сказал генсек.

«Миллиарды людей во всём мире уже страдают от нашего бездействия. Из-за укоренившейся зависимости от ископаемого топлива мы топчемся на месте. Глобальные климатические изменения вызывают беспрецедентные лесные пожары, интенсивные и частые циклоны, наводнения, засухи и другие экстремальные погодные явления», — добавил Гутерреш.

По его словам, от климатического кризиса не застрахована ни одна страна мира. При этом в каждом государстве более всего страдают беднейшие и наиболее уязвимые слои населения, которые менее всего причастны к возникновению проблемы изменения климата.

«В последние 25 лет на долю самых богатых 10% населения мира приходилось более половины выбросов углерода в атмосферу, а на долю беднейших 50% — всего семь процентов. Мы всё еще можем построить более безопасный, справедливый и устойчивый мир, но действовать нужно быстро», — сказал он.

Антониу Гутерриш призвал правительства и все международное сообщество взять на вооружение простой план, базирующийся на таких принципах:

приоритетные инвестиции в «зелёные» рабочие места;

отказ от поддержки отраслей промышленности, загрязняющих окружающую среду;

прекращение субсидирования предприятий, которые занимаются добычей и переработкой ископаемого топлива;

учёт климатических рисков при принятии любых финансовых и политических решений;

глобальное сотрудничество в духе взаимопомощи и солидарности;

помощь государствам, которые оказались в отстающих в борьбе за здоровый климат на планете.

Как сообщала Одесса News, учёные из Лидского университета и Датского метеорологического института пришли к выводу, что климат на Земле меняется по самому худшему сценарию.