«Тузлівські лимани»-2023: війна та мир (випуск 47-й) — двоногі шакали нищать ліс і річки

Вже 543-й світанок у Національному природному парку «Тузлівські лимани» в Одеській області наближає нашу перемогу над ворогом. Природа цієї зони потерпає не тільки від ворога зовнішнього, але й внутрішнього — браконьєрів, які полюють за дикими птахами, рибою, вирубують дерева.

Цього тижня поліцейські відправили на лаву підсудних 27-річного жителя Білгород-Дністровського району за незаконну порубку дерев на території Національного природного парку «Тузлівські лимани».

Ворога дикої природи викрили на початку січня співробітники сектору водної поліції Білгород-Дністровського райвідділу поліції та оперативно-розшукового відділу морської охорони під час спільних профілактичних заходів на території НПП, коли той без дозвільних документів бензопилою спилив та завантажив до свого автомобіля з причепом дуб, скумпію та клен діаметром від 6 до 37 сантиметрів.

Правоохоронці вилучили у «лісоруба» автомобіль з причепом, деревиною та знаряддям злочину у якості речових доказів. За висновком проведеної судової інженерно-екологічної експертизи, сума збитків, завданих правопорушником державі, склала більше 11 тисяч гривень.

Злочинцю загрожує або штраф від 1500 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить від 25500 до 34000 гривень, або обмеження волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

Відомий еколог, доктор біологічних наук, професор Іван Русєв на своїй сторінці у Facebook наводить інший приклад варварського ставлення до природи — руйнування водної екосистеми Тузлівських лиманів.

«Річка Хаджидер (з тюркського — гірка річка) нещодавно разом з річкою Алкалія ще була одним з основних джерел прісної води для Тузлівських лиманів і підтримувала хоч частково життя природних екосистем та біорізноманіття в національному природному парку. Але нещодавно невідома вітчизняна компанія швидко засипала ії русло біля Байрамчи (Миколаївки-Новоросійської). Ще була можливість проходу води під час повені і потужних дощів під міст — 20 м по ширині русла і аж по ложу нижньої відмітки русла. Зараз якісь вітчизняні невігласи збудували греблю висотою на 1,5 м від дна русла річки і встановили обмеження на прохід води по двом трубам загальним перетином лише 2 м. Злочин і варварство на практиці, причому ймовірно за державні кошти», — пише одеський еколог.

На жаль, Івану Русєву невідомо, чиїх брудних рук та робота, і звертається за допомогою до всіх, хто має інформацію про дії цих невігласів, поінформувати керівництво парку або нашу редакцію.

А тим часом НПП «Тузлівські лимани» живуть своїм життям — зазвичай, у кінці серпня звідусіль злітаються птахи, аби відлетіти на свою батьківщину, повсюдно відчувається подих осені…

Фото: ГУ Нацполіції України в Одеській області, Іван Русєв/Facebook

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