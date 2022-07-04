Мэр Одессы поздравил с профессиональным праздником полицейских

Мэр Одессы Геннадий Труханов поздравил полицейских Одесской области с годовщиной создания Национальной полиции Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

«Уже 7 лет, как наша полиция – залог безопасности для одесситов и страны. Сегодня в условиях полномасштабного вторжения РФ в Украину Национальная полиция – один из столпов обороны и спокойствия. За это каждый украинец вам безмерно благодарен», – сказал Геннадий Труханов.

Во время торжественных мероприятий полицейские региона были награждены грамотами и отмечены наградами Одесского городского головы.

Как сообщала Одесса News, 3 июля по случаю Дня Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа поздравил всех военных моряков.

Фото: «Одесса»

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod