В Одессе раскрыта сеть подпольных игорных заведений

Одесской областной прокуратурой сообщено о подозрении пяти участникам преступной группы по факту незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствием установлено, что в Одессе действовала группа лиц, которая организовала деятельность интерактивных игорных заведений. Более года они «обеспечивали» работу 18 таких заведений во всех районах города под видом предоставления услуг по доступу к Интернету. Игроки допускались в помещение для проведения азартной игры только по телефонному звонку с разрешения администратора. При этом кассиры-администраторы, согласно указаниям руководителя преступной группы, принимали решение о допуске или не допуске к заведению того или иного игрока.

Отмечается, что в целях конспирации незаконного бизнеса помещения игорных заведений были обустроены камерами видеонаблюдения, а для координации своих действий сообщники поддерживали связь через специально приобретённые «администраторские» мобильные телефоны.

«Правоохранители провели 20 обысков в подпольных игорных заведениях, офисных и складских помещениях. Выявлено и изъято более 2000 единиц компьютерной и другой техники – мониторы, системные блоки, серверы, маршрутизаторы, видеорегистраторы, устройства для печати чеков, жёсткие диски, черновую документацию и наличные деньги», — говорится в сообщении.

В настоящее время принимаются меры по установлению местонахождения организатора преступной группы и его задержанию.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляют следователи Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2021 года в Одессе полицейские прекратили незаконную деятельность игорного заведения, функционировавшего в Киевском районе города.

Фото: Одесская облпрокуратура

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