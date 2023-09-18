Житель Одессы украл у соседки черепаху и сварил с неё суп, ему светит 8 лет изоляции

40-летний житель Одессы похитил у соседки красноухую пресноводную черепаху, которую сварил и съел.

Следователи, как информирует Главное управление Нацполиции в Одесской области, квалифицировали его действия сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что событие произошло в июле этого года в многоквартирном доме Хаджибейского района Одессы.

«Находясь в совместной с соседкой веранде, злоумышленник увидел в ванночке домашних любимцев женщины – двух красноухих американских черепах. Решив приготовить себе экзотическое блюдо, горожанин тайно похитил одно из животных, кухонным молотком разбил панцирь, сварил и съел», — говорится в сообщении.

Обнаружив отсутствие черепахи, потерпевшая обратилась к работникам отделения полиции №3 Одесского районного управления полиции №1, на территории обслуживания которого произошло событие.

В ходе следствия полицейские установили личность, причастную к исчезновению животного, все обстоятельства преступления и изъяли вещественные доказательства.

«При наличии достаточных доказательств, собранных полицейскими, следователи под процессуальным руководством Малиновской окружной прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении в тайном похищении чужого имущества, то есть воровстве, совершённом в условиях военного положения, а также в жестоком обращении с принадлежащим к позвоночным животным, что привело к его гибели», — говорится в информации полицейских.

Данные уголовные правонарушения квалифицируются по ч. 4 ст. 185 и ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса. Согласно санкциям указанных статей, максимальное наказание, которое грозит гурману – лишение свободы сроком до восьми лет, — сообщила заместитель начальника следственного отделения территориального подразделения полиции Анастасия Черненко.

Одесса News информировала, что Одесский зоопарк отметил день рождения слонихи Венди.

Фото: Одесское райуправление полиции № 1

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