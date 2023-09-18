Два турецких балкера, прорвав российскую блокаду, ошвартовались в Черноморском

Два турецких балкера 16 сентября прорвали российскую морскую блокаду в северо-западной части Чёрного моря и вечером ошвартовались в Черноморском порту.

Первым около 18 часов пришёл сухогруз AROYAT, через четыре часа пришвартовался RESILIENT AFRICA. Оба судна ходят под флагом Палау и управляются турецкими операторами из офисов в Стамбуле, — сообщает Думская.

AROYAT имеет длину 148 метров, дедвейт около 18 тысяч тонн, RESILIENT AFRICA меньше – 76 метров и дедвейт – чуть больше 3 тысяч тонн.

Успешный рейс сухогрузов стал возможным благодаря предыдущей работе украинских Сил обороны.

Специалисты отрасли сходятся во мнении, что произошёл серьезный прорыв — Украина взялась собственными силами обеспечить судоходство в регионе и безопасность нового временного коридора.

Этому способствовали недавние успешные действия украинских Сил специальных операций по возвращению контроля над так называемыми «вышками Бойко», уничтожение российских РЛС и комплексов ПВО в районе Евпатории и на мысе Тарханкут, а также атаки беспилотников на российские корабли.

Создав собственными усилиями этот коридор, Украина не связывала себя никакими договорами или обязательствами с ООН.

Одесса News информировала, что на эти суда планируют погрузить 20 тыс. т пшеницы для стран Африки и Азии.

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