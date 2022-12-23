Геннадий Труханов побывал на хлебозаводе, где пекут рождественские калачи

Одесский городской голова Геннадий Труханов побывал на хлебозаводе №4, где пекут рождественские калачи для защитников и переселенцев.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Одесса продолжает прекрасную традицию, начатую на Пасху, когда выпеченные одесситами пасхальные куличи были направлены в прифронтовые города и на передовую, — говорится в публикации.

«Сегодня мы печём рождественские калачи. Из предоставленной городом муки выйдет около 27 800 калачей. И я искренне благодарю пекарей хлебозавода №4, которые согласились помочь нам с приготовлением. Мы планируем передать рождественский хлеб нашим защитникам, переселенцам и одесситам льготных категорий. Пусть вместе с этими калачами каждый получит немного тепла и заботы, которыми Одесса всегда готова поделиться», – рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, в декабре Геннадий Труханов посетил высшее профессиональное училище морского туристического сервиса и помог в раскраске выпекающихся здесь имбирных пряников к новогодне-рождественским праздникам.

Фото: «Одесса»

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