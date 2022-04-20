ООН: блокада одесских портов может вызвать продовольственную катастрофу

По данным ООН, блокада Россией портов Одесской области может повлечь за собой глобальную продовольственную катастрофу.

Об этом сообщает Ukraine Сrisis Media Center.

Отмечается, что в обычный год эти порты помогают прокормить 400 миллионов человек по всему миру. Теперь они закрыты из-за военной российской угрозы.

Если украинские порты не откроются, 45 миллионам людей в 38 странах грозит голод. Вероятны продуктовые бунты и массовая миграция. Продовольственная программа ООН Wolrd не сможет помочь всем нуждающимся, в последнее время её операционные расходы выросли на 71 миллион долларов в месяц.

Как сообщала Одесса News, по словам Генсека НАТО Йенса Столтенберга, блокирование Российской Федерацией морских портов Украины создаёт огромные проблемы для всего мира, поскольку нарушает глобальную продовольственную безопасность.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.