В Одесской области начат ремонт дороги в сторону дунайских портов

Служба автомобильных дорог в Одесской области начала ремонт участка дороги Н-33, что обеспечит проезд большегрузных автомобилей из Одессы в украинские порты на Дунае и разгрузит трассу «Одесса – Рени».

Об этом сообщает пресс-служба облавтодора.

«Начали восстановление наиболее разрушенного участка дороги Н-33 «Одесса – Белгород-Днестровский – Монаши» на 98-104 километрах. Участок протяжённостью 6 километров соединяет сёла Роскошное и Монаши в Белгород-Днестровском районе», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Служба автомобильных дорог в Одесской области произведёт аварийный ремонт участка дороги Н-33 за счёт эксплуатационного содержания.

В облавтодоре уточнили, что в этом году планировали начать «полноценный ремонт и реконструкцию этого участка дороги. Проектные работы были уже на финальной стадии, но вторжение оккупантов на наши земли поставило под сомнение завершение проектных работ». Пока проектные работы по реконструкции дороги Н-33 находятся на паузе.

Сейчас строители начали ремонт на аварийном участке, что позволит обеспечить «временный, но качественный проезд» транспорта.

После завершения военных действий возобновятся проектные и начнутся ремонтные работы по реконструкции участка, предусматривающие укрепление основания, два слоя асфальтобетона и расширение проезжей части дороги.

Как сообщала Одесса News, в условиях полномасштабной военной агрессии РФ против Украины обработка судов и отправка грузов практически невозможна в морских портах Чёрного и Азовского морей. Поэтому Мининфраструктуры будет перенаправлять потоки грузов из Одессы в морские порты Измаил, Рени и Усть-Дунайск.

Фото: Служба автодорог в Одесской области/Facebook

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