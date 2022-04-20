В Одесской области начат ремонт дороги в сторону дунайских портов

Служба автомобильных дорог в Одесской области начала ремонт участка дороги Н-33, что обеспечит проезд большегрузных автомобилей из Одессы в украинские порты на Дунае и разгрузит трассу «Одесса – Рени».
Об этом сообщает пресс-служба облавтодора.
«Начали восстановление наиболее разрушенного участка дороги Н-33 «Одесса – Белгород-Днестровский – Монаши» на 98-104 километрах. Участок протяжённостью 6 километров соединяет сёла Роскошное и Монаши в Белгород-Днестровском районе», – говорится в сообщении.
Отмечается, что Служба автомобильных дорог в Одесской области произведёт аварийный ремонт участка дороги Н-33 за счёт эксплуатационного содержания.
В облавтодоре уточнили, что в этом году планировали начать «полноценный ремонт и реконструкцию этого участка дороги. Проектные работы были уже на финальной стадии, но вторжение оккупантов на наши земли поставило под сомнение завершение проектных работ». Пока проектные работы по реконструкции дороги Н-33 находятся на паузе.
Сейчас строители начали ремонт на аварийном участке, что позволит обеспечить «временный, но качественный проезд» транспорта.
После завершения военных действий возобновятся проектные и начнутся ремонтные работы по реконструкции участка, предусматривающие укрепление основания, два слоя асфальтобетона и расширение проезжей части дороги.
Как сообщала Одесса News, в условиях полномасштабной военной агрессии РФ против Украины обработка судов и отправка грузов практически невозможна в морских портах Чёрного и Азовского морей. Поэтому Мининфраструктуры будет перенаправлять потоки грузов из Одессы в морские порты Измаил, Рени и Усть-Дунайск.
Фото: Служба автодорог в Одесской области/Facebook
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