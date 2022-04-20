Субсидии на неотапливаемый сезон 2022 года будут назначены автоматически

Жилищные субсидии и льготы на неотапливаемый сезон с мая текущего года будут переназначены для всех получателей, которые получали жилищную субсидию в отопительном периоде 2021/22 годов, автоматически.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

«Правительство приняло разработанное Минсоцполитики решение, которое укрепляет защиту права на получение жилищных субсидий и льгот, обеспечивает их бесперебойное назначение, начисление и выплату в апреле и в течение неотапливаемого сезона 2022 года, в том числе, автоматическое переназначение в регионах, где органы социальной защиты не работают из-за активных боевых действий или временной оккупации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое назначение будет осуществляться на основании информации, имеющейся в органах социальной защиты населения с обновлением данных о доходах лиц от ПФУ и ГНС.

Будут назначать субсидию и людям, которые получили валюту от благотворительных организаций или приобрели для оплаты лечения или обучения.

Сообщается также, что для получателей из регионов, в которых временно не работают органы соцзащиты, установлен специальный механизм определения размера жилищных субсидий и льгот в апреле и в течение неотапливаемого сезона. Их размер будет определяться на основе размера субсидии или льготы за январь 2022 года с учётом фактических данных 2021 года о соотношении среднего размера субсидий или льгот в январе и апреле, а также в январе и сентябре, как наиболее показательном месяце неотапливаемого сезона.

Отдельно отмечается, что людям из регионов, где ведутся боевые действия, субсидию назначат с начала сезона независимо от того, в каком месяце сезона они обратились за назначением. Этим категориям субсидиантов позволили не информировать об обстоятельствах, влияющих на назначение и размер субсидии во время военного положения. Однако они обязаны проинформировать о таких обстоятельствах в течение первого месяца после отмены военного положения.

Как сообщала Одесса News, Кабмин распорядился предусмотреть компенсацию из резервного фонда госбюджета для некоторых категорий владельцев и/или операторов морских и речных перевозок в акватории Дунайского региона.

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