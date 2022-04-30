Минувшая в Одессе ночь прошла без обстрелов

Ночь в Одессе и области прошла без обстрелов.

Об этом проинформировал сегодня утром спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram-канале.

Братчук отмечает, что спокойная ночь — это хорошо выполненная работа Сил противовоздушной обороны.

Также спикер ООВА подчеркнул, что «наши силы ПВО контролируют небо и получают новое оружие, которое поможет делать это небо ещё чище».

В Чёрном море, по утверждению спикера ООВА, враг перегруппировывается, проводит воздушную разведку и пытается угрожать Одессе и всей стране крылатыми ракетами с кораблей.

В одесском регионе продолжается проведение контрдиверсионной операции, — доложил Братчук. О её результатах пообещал вскоре сообщить.

Представитель ОВА напомнил о длительном комендантском часе в Одессе — с 22 часов 00 минут 1 мая до 05 часов 00 минут 3 мая.

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