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  4. Ночью 2 крылатые вражеские ракеты попали в мост через Днестровский лиман

Ночью 2 крылатые вражеские ракеты попали в мост через Днестровский лиман

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Ночью зафиксировано ещё 2 попадания крылатых ракет в уже более двух недель неработающий мост через Днестровский лиман.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

«Мост повреждён настолько, что ремонтные работы потребуют длительного времени и затрат. Но сейчас их проведение невозможно, как и эксплуатация моста», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, 16 мая подразделение противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ уничтожило на подлёте к Одессе крылатую ракету типа «Х», выпущенную российским самолётом.

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