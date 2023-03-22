На порядке дня заседания Ставки были вопросы обеспечения Сил обороны

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 21 марта, провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Как сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины, участники заслушали доклад Главнокомандующего ВСУ об оперативной обстановке по основным направлениям фронта, а командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили о ходе боевых действий в рамках зон ответственности ОСГВ «Хортица», «Таврия», «Одесса» и «Север». Руководитель разведки проинформировал о возможных действиях противника в ближайшей перспективе.

Члены Ставки также рассмотрели вопрос обеспечения сил обороны боеприпасами, в частности, календарь поступления оружия и боеприпасов от партнёров Украины. Отдельное внимание было уделено вопросу защиты информации и предотвращению её утечки.

Владимир Зеленский в своём вечернем видеообращении 21 марта о заседании Ставки сказал так: «Провёл сегодня заседание Ставки. Главный вопрос – передовая. Наши воины, наши позиции, наше усиление. Докладывали командующие, главком, разведка. Один из вопросов, которому всегда максимум внимания – это поставка боеприпасов, поддержка от наших партнёров. Ожидаем увеличения поставок именно того, что нам нужно именно сейчас».

В заседании приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, Главнокомандующий Вооружёнными Силами Украины Валерий Залужный, Премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативных направлений. К обсуждению вопросов на заседании Ставки также привлекались участие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Как сообщала Одесса News, предыдущее заседание Ставки Верховного Главнокомандующего проходило 17 марта.

Фото и видео: ОПУ

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod