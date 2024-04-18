Зеленский поблагодарил Сырского за удары по вражескому аэродрому в Джанкое 

Вооружённые силы Украины нанесли удар по вражескому аэродрому в Джанкое на территории временно оккупированного Россией Крыма.

Удар прокомментировал в своём видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский, стенограмму опубликовала его пресс-служба.

«Вооружённые силы Украины реализовали правильный удар по оккупанту в Джанкое, по аэродрому. Спасибо, воины! Спасибо за вашу меткость. Спасибо главкому Сырскому за организацию этой операции. Оккупант должен терять, и каждая их потеря – это сила Украины», – сказал президент.

Он поблагодарил украинских военных, которые готовят «особо важные операции, чрезвычайно весомые, уничтожающие технику российской армии, их боевую инфраструктуру».

Удар по вражескому аэродрому в Джанкое прокомментировал также 18 апреля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, его транслировал канал «Рада».

«Украинские силы безопасности и обороны действуют слаженно, скоординированно, совместно для реализации разного рода задач и операций. Да, это часть большого замысла. И то, что вчера происходило в Джанкое, – это прекрасная операция ВСУ с очень хорошими результатами по уничтожению вражеских сил и средств. И продолжение, безусловно, последует», – сказал он.

По его словам, после ударов по Джанкою началась паника и среди оккупационной администрации Крыма, и среди российских военных. Юсов напомнил, что каждый раз российские пропагандисты говорят, будто бы всё защищено, а затем происходят успешные удары со стороны ВСУ.

После сообщений российских СМИ об атаке 18 апреля на авиазавод в Татарстане Юсов сказал, что «Украина не комментирует инциденты вроде недавней атаки дронами авиазавода в Татарстане, однако вражеский потенциал России должен уничтожаться».

Одесса News информировала, что 17 апреля по Джанкою были нанесены удары, которые повлекли за собой сильные пожары в нескольких локациях вблизи местного аэродрома, который оккупанты используют как военную базу, а также о попадании по дивизиону зенитных ракетных комплексов С-400 и уничтожении трёх пусковых установок и радиолокационной станции, а также детонации боеприпасов в этом районе.

Также 17 апреля, по информации ГУР МО, украинская разведка уничтожила транспортный вертолёт Ми-8 на аэродроме Кряж в российской Самаре.

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