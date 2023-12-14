В Одессе обломками сбитых дронов-камикадзе повреждено 19 частных домов

В Одессе обломками сбитых дронов-камикадзе по состоянию на 14:00 повреждено 19 частных домов.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что сотрудники Хаджибейской районной госадминистрации вместе с другими коммунальными службами проводят обход пострадавших и составляют акты обследований. На месте принимаются заявления и консультации по пакету документов, который необходимо собрать для оформления адресной материальной помощи на восстановление окон и дверей.

«Принято уже 14 подобных заявлений от жителей. Кроме того, жители пострадавших домов могут обращаться за помощью и консультацией в Хаджибейскую районную администрацию по адресу: ул. Генерала Петрова 22, по графику с 8:30 до 17:00 или по телефону: (048)-734-95-28 и (048)-734-95-29», — информирует горсовет.

Одесса News сообщала, что под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры и Измаильской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны — вражескому обстрелу Одесской области вечером и ночью 13-14 декабря.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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