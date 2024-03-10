В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Качур, светлая ему память

26 ноября 2023 года, защищая Украину от врага, в ходе наступательных действий в районе населённого пункта Клещеевка Бахмутского района Донецкой области погиб солдат Александр Качур.

Об этом сообщала в Facebook Белгород-Днестровская райгосадминистрация.

Александру было 52 года, но несмотря на свой возраст, он, как верный сын своей страны встал на защиту Украины и вместе с побратимами мужественно и преданно боролся за территориальную целостность и независимость Украины, давая достойный отпор захватчикам.

Александра Качура 7 декабря провели в последний путь в селе Салганы Шабовской территориальной громады.

Одесса News сообщала о смерти в декабре 2023 года на фронте военнослужащего из Южного Одесской области, помощника начальника отделения объединённой огневой поддержки в/ч А4689, капитана ВСУ Виталия Горбачёва.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Белгород-Днестровская РГА/Facebook

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