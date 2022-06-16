Байден и Зеленский поговорили по телефону

Состоялся очередной телефонный разговор между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Президентом США Джозефом Байденом.

Об этом сообщается на официальном сайте офиса Президента Украины.

Глава Украинского государства поблагодарил Президента Соединённых Штатов Америки за лидерскую позицию в поддержке нашей страны в противодействии агрессии со стороны Российской Федерации, в борьбе за свободу и право самостоятельно определять своё будущее, а также за последовательную, неизменную поддержку независимости и территориальной целостности Украины.

Владимир Зеленский отметил важность и своевременность предоставления Соединёнными Штатами дополнительного пакета помощи в размере 1 миллиарда долларов США.

«Поддержка Соединённых Штатов в сфере безопасности беспрецедентна. Она приближает нас к общей победе над российским агрессором», – подчеркнул Президент Украины и поблагодарил Джозефа Байдена за лидерство в мобилизации международной поддержки в области безопасности для нашей страны.

В ходе разговора Глава Украинского государства рассказал о последних событиях на передовой и проинформировал о первоочередных нуждах Вооружённых Сил для эффективного противодействия российской агрессии. Была отмечена необходимость дальнейшей координации соответствующих усилий в рамках формата «Рамштайн».

Собеседники обсудили вопросы важности дальнейшей экономической и гуманитарной поддержки нашего государства.

«Мы ценим также существенную финансовую и макроэкономическую поддержку со стороны Соединённых Штатов. Она помогает нам выстоять в этой войне», – отметил Глава государства.

Президент Украины отдельно поблагодарил Джозефа Байдена за решение выделить 225 млн дол. на гуманитарную помощь населению нашей страны, пострадавшему от российской агрессии.

«Мы должны победить в этой войне и вернуть наши оккупированные территории. Это будет наша общая победа», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Как сообщала Одесса News, оборонная компания Qinetiq предоставит Украине сапёрные роботы для разминирования территорий.

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