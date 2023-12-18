В бою за Украину погиб житель Одесской области Николай Панайотов, светлая память

Жизнь ещё одного защитника Украины – 31-летнего жителя села Делень Арцизской общины в Одесской области Николая Панайотова – оборвалась 30 сентября.

По сообщению Арцизской громады в Facebook, бец скончался от тяжёлого ранения.

«Погиб под Бахмутом. Наш воин и защитник. Отдал свою жизнь ради мирной жизни в Украине. Мы собирали на каску, броник, но это не уберегло его. Вечная память! Искренние соболезнования родным и близким!“, – написал директор Арцизского хлебзавода Алексей Куцарев у себя на странице.

5 октября жители села Делень провели известного в общине футболиста Николая Панайотова в последний путь.

Одесса News информировала, что 29 сентября 2023 года после тяжёлых ранений, полученных в ходе наступательных действий по уничтожению сил противника и освобождению территории Украины в районе посёлка Невельское Донецкой области, умер в больнице военный, житель Одесской области Олег Паскалов.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Арцизская громада/Facebook

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