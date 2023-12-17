В бою за Украину погиб житель Одесской области Олег Паскалов, светлая ему память

29 сентября после тяжёлых ранений, полученных в ходе наступательных действий по уничтожению сил противника и освобождению территории Украины в районе посёлка Невельское Донецкой области умер в больнице военный, житель Одесской области Олег Паскалов.

Об этом сообщала пресс-служба Арцизского горсовета.

Олегу Паскалову было 44 года.

2 октября воина с почестями предали земле родного села — Весёлый Кут Теплицкой громады.

«Погиб не просто воин, не стало доброго, светлого человека, угасла целая Вселенная. От жгучей боли разрывается сердце родных, невыразимой печалью наполняются души близких, в тоске склоняются головы побратимов и всех, кто знал Паскалова Олега при его жизни», — сообщили в сельсовете.

У Олега осталась жена и две дочери.

Одесса News информировала, что 24 сентября на фронте, выполняя боевое задание вблизи населённого пункта Петропавловка Купянского района Харьковской области, погиб военный, житель Арциза Одесской области Игорь Котелевский.

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Фото: Арцизский горсовет

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