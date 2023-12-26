671 день войны: что происходит в зоне ответственности Командования «Юг»

За прошедшие боевые сутки в зоне ответственности Сил обороны юга враг совершил 12 безуспешных штурмов наших позиций на левобережье Днепра.

Понеся потери на линии боевого столкновения противник вынужден был вернуться к предыдущим позициям, — сообщается в оперативной сводке ОК «Юг» состоянием на 10 утра 26 декабря.

«Оккупанты продолжают развёртывание новых наблюдательных постов вместо уничтоженных, ведут активную аэроразведку, пытаются давить артиллерийскими обстрелами, применяя различные виды оружия, увеличивают использование ударных дронов по мирному населению Херсонщины и Николаевщины», — говорится в сообщении военных.

Отиечается, что в боевых действиях окупантов минувшей ночью «зафиксирована определённая пауза. На фоне 10 дневных обстрелов населённых пунктов ночью было тихо».

По информации ОК «Юг», днём 6 раз враг бил по жилым кварталам Херсона, под вражескими ударами находились Антоновка, Белозёрка, Ивановка, Михайловка Херсонской, Солончаки Николаевской областей. Повреждены здания магазина, 2-х многоэтажек, полдесятка частных домов, гараж, газопровод и близлежащие линии теплоснабжения.

За прошедшие боевые сутки противник нанёс авиационный удар, выпустив из самолёта тактической авиации по Криворожью управляемую Х-59. Ракета уничтожена силами ПВО.

Вражеские войска продолжают террор гражданского населения дроновыми атаками. За прошедшие сутки применили 4 удара FPV-дронами. Из БпЛА разных модификаций осуществили 18 сбросов осколочных боеприпасов по населённым пунктам Михайловка, Саблуковка, Одрадокаменка, Николаевка, Янтарное, Берислав и Республиканец Херсонской области. Ранена одна женщина.

Как утверждает ОК «Юг», «корабельная группировка вражеского недофлота» вместе с ракетоносителями в полном составе находится в шоке от последствий ночной атаки тактической авиации ВСУ и в пунктах базирования на максимальном удалении от контролируемых Украиной берегов.

Контрбатарейная борьба продолжается: наши подразделения стойко держат оборону, наносят огневое поражение по местам дислокации врага, их огневым позициям и тылам. За прошедшие сутки получили подтверждение, что у врагов на левом берегу стало меньше на 34 захватчика, 2 танка, 3 пушки, 1 лодку, 1 комплекс видеонаблюдения Муром-М и 4 единицы автобронетехники, — информируют военные.

На главном фото: боец 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy