Два года войны: Не мы начали эту войну, но мы в ней победим

2 года — 731 день- продолжается широкомасштабная вооружённая агрессия Российской Федерации против Украины.

По оперативной информации Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 24 февраля, произошло 84 боевых столкновения. Всего враг нанёс 10 ракетных и 93 авиационных удара, совершил 141 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 12 БпЛА типа Shahed. Подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено все 12 дронов-камикадзе.

В зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск (ОСГВ) ситуация такова:

ОСГВ «Север»: на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность;

ОСГВ «Хортица»: на Купянском направлении враг предпринял 2 попытки наступления в районе Синьковки Харьковской области, на Лиманском направлении — отбиты также 2 атаки, на Бахмутском — 9;

ОСГВ «Таврия»: на Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 9 атак врага в районах населенных пунктов Ласточкино, Северное, Первомайское. На Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг 44 раза пытался прорвать оборону наших войск. На Запорожском направлении украинские воины отразили 8 атак противника в районе Работиного;

ОСГВ «Одесса»: на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции и отражать штурмы российских оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки, противник предпринял 8 попыток штурма на левобережье Днепра.

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитным ракетным комплексам противника.

Также подразделениями Воздушных Сил ВСУ уничтожен ещё один самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Наши ракетчики нанесли поражение по 4 районам сосредоточения личного состава, пункту управления, 3 артиллерийским средствам, складу боеприпасов и по 2 РЛС ЗРК «Бук-М3» противника.

«Мы воюем за каждый метр нашей земли, впрочем, самое ценное, что у нас есть — жизнь украинского воина», — сказал 24 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

На главном фото боец 118-й ОМБр ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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