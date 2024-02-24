Прокуратура сообщила о последствиях ночной атаки на Одессу

Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны — дроновой атаке Российской Федерации гражданской инфраструктуры Одессы вечером 23 февраля.

По данным следствия, вооружённые силы РФ в очередной раз атаковали Одессу ударными беспилотными летательными аппаратами, предварительно, типа «Shahed-136/131».

«В результате вражеской атаки разрушен одноэтажный жилой дом, погиб 70-летний мужчина, ещё трое местных жителей получили ранения, они госпитализированы в медучреждение», — говорится в сообщении прокуратуры.

Осмотр продолжается, устанавливается полный перечень разрушений и повреждений. Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершённых представителями ВС России.

Фото: пресс-служба Одесской облпрокуратуры

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy