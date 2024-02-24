Один погиб, трое ранены — последствия вечерней вражеской атаки на Одессу

Враг вторую ночь подряд атакует Одесскую область ударными беспилотниками.

По сообщению Одесской облгосадминистрации на 7 утра 24 февраля, в результате вражеских обстрелов возникло разрушение с последующим возгоранием жилого дома в Одессе.

«Трое раненых в тяжёлом состоянии. Женщина 1962 г.р. имеет 70% ожогов тела и тяжёлый ожоговый шок, её дочь 1993 г.р. также получила тяжёлый ожог в 10% поверхности тела и многочисленные переломы костей. Ещё одна пострадавшая 72-летняя женщина, пробывшая под завалами почти два часа, получила термические ожоги 40% поверхности тела и переломы конечностей», — проинформировал в Telegram глава Одесской ОГА Олег Кипер, выехавший на место попадания.

Сообщается, что пострадавшие доставлены в больницу.

Во время поисковых работ и тушения пожара под завалами нашли тело мужчины, который был блокирован свалившимися перекрытиями.

По информации мэра Одессы Геннадия Труханова, также побывавшего в этом месте, дрон разрушил одноэтажный жилой дом в Приморском районе.

Согласно информации сил обороны юга, подразделениями противовоздушной обороны в этой операционной зоне были сбиты 12 дронов-камикадзе: 2 над Николаевской и по 5 над Кировоградской и Одесской областями.

Одесса News информировала, что в ночь на 23 февраля враг атаковал Одесскую область ударными дронами типа «Shahed-131/136» и ракетами типа Х-31П и Х-22 с самолётов тактической и стратегической авиации из акватории Чёрного моря. Трое человек погибли, 1 — раненый.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook, ООГА, Одесса. Официально/Telegram

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