625 дней войны: Генштаб ВСУ сообщил оперативные данные о ситуации на фронте

Генеральный штаб ВСУ предоставил свежую оперативную информацию о военной ситуации состоянием на 6 часов утра 10 ноября.

Согласно оперативной сводки Генштаба, за прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений. Всего враг нанёс 2 ракетных, 26 авиационных ударов, совершил 62 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ночью 10 ноября российские оккупанты применили 5 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131», ПВО уничтожила 4.

В зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск (ОСГВ) ВСУ ситуация следующая:

ОСГВ «Север» : на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность;

: на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность; ОСГВ «Хортица» : на Купянском и Лиманском направлениях враг вёл безуспешные штурмовые действия. На Бахмутском направлении наши воины отразили около 10 атак окупантов в районах Богдановки, Клещевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах;

: на Купянском и Лиманском направлениях враг вёл безуспешные штурмовые действия. На Бахмутском направлении наши воины отразили около 10 атак окупантов в районах Богдановки, Клещевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах; ОСГВ «Таврия» : на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку, вёл штурмовые действия юго-восточнее Новокалинового, Авдеевки, Первомайского Донецкой области, где украинские защитники отразили 9 атак врага. На Марьинском и Шахтёрском направлениях агрессор вёл безуспешный штурм наших позиций. На Запорожском направлении наши защитники отразили 4 атаки противника в районах Вербового и Работиного. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта;

: на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку, вёл штурмовые действия юго-восточнее Новокалинового, Авдеевки, Первомайского Донецкой области, где украинские защитники отразили 9 атак врага. На Марьинском и Шахтёрском направлениях агрессор вёл безуспешный штурм наших позиций. На Запорожском направлении наши защитники отразили 4 атаки противника в районах Вербового и Работиного. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта; ОСГВ «Одесса»: на Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 пункта управления, 4 артиллерийских средства и станцию радиоэлектронной разведки противника.

Одесса News информировала, что Верховная Рада Украины 8 ноября поддержала предложение Президента Владимира Зеленского продлить в стране военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней — до 14 февраля 2024 года.

На главном фото военнослужащие 10-й ОГШБр ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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