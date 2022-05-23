На востоке Украины ежедневно погибают от 50 до 100 человек: светлая память павшим

Цена войны, начатой 24 февраля Российской Федерацией против Украины, — десятки тысяч жизней.

Такую цифру потерь среди украинцев озвучил Президент Владимир Зеленский.

22 мая Зеленский сказал, что «от 50 до 100 человек могут погибать у нас на самом сложном направлении на востоке».

Точное количество погибших гражданских лиц в результате войны РФ против Украины неизвестно.

ООН 19 мая подтвердила гибель 3811 мирных жителей, хотя считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку из мест, где идут интенсивные боевые действия, информация поступает с опозданием и многие сообщения требуют подтверждения. Это касается, к примеру, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область) и Попасной (Луганская область), где предположительно пострадало множество мирных жителей.

Так, с начала войны войска РФ убили 606 жителей Харьковщины, в т.ч. 26 детей. В Мариуполе, по «осторожным оценкам» местных властей, общее количество убитых российской армией может составлять до 22 тыс. человек. В Киевской области после боевых действий и оккупации обнаружили 1235 тел мирных жителей, большинство из которых, по данным полиции, погибли от огнестрельных ранений. Захоронения продолжают находить.

Потери украинских военных с 24 февраля оцениваются украинскими властями в 2,5 – 3 тыс. погибших. Такую цифру назвал последний раз – 15 апреля – Президент Украины Владимир Зеленский. Украинское военно-политическое руководство не сообщает регулярно о потерях среди украинских защитников.

Известно о гибели 501 военнослужащего Национальной гвардии Украины.

«Украина потеряла много лётчиков», — заявил 20 мая Президент Зеленский.

По данным Укрзализныци, в Украине с 24 февраля погибли 54 железнодорожника.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли 24 медиаработника, 10 врачей.

Согласно информации Офиса Генпрокурора, по состоянию на утро 23 мая погибли 232 ребёнка.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ УКРАИНЦЕВ, ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ.

ВСЕХ, КТО ВОЕВАЛ.

ВСЕХ ВОЕННЫХ И ВСЕХ ГРАЖДАНСКИХ.

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ…

ВСЕХ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Как сообщала Одесса News, 16 мая в селе Заря Труда Одесского района попрощались с одесситом Владимиром Лосевым, погибшим 7 мая в районе Северодонецка.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod