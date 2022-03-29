Оккупационные войска в Украине теперь сосредоточатся на Донбассе

Министр обороны России Сергей Шойгу 29 марта заявил, что оккупационные войска в Украине теперь сосредоточатся на «освобождении Донбасса».

Об этом сообщает ТАСС, пишет издание ГОРДОН.

По словам Шойгу, основные задачи первого этапа так называемой спецоперации в Украине «в целом» выполнены.

При этом «освобождение Донбасса», на котором намерены сконцентрироваться оккупанты, российский министр назвал «главной целью» боевых действий. Он также добавил, что война будет продолжаться до достижения всех целей.

Также Шойгу утверждает, что РФ якобы ликвидировала большинство украинских самолётов и средств ПВО.

В то же время о российских потерях в результате вторжения в Украину министр не говорил.

Как сообщала Одесса News, Россия решила сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях.

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