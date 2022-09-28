Turkish Airlines отменила все полёты в Россию и Беларусь до конца 2022 года

Авиакомпания Turkish Airlines продлила отмену авиарейсов в Россию и Беларусь до конца текущего года.

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает Aero Times, пишет Укринформ.

В сообщении отмечается, что национальный оператор пассажирских авиаперевозок Турции, который до начала полномасштабного российского вторжения в Украину осуществлял авиарейсы в российские города Сочи, Екатеринбург и Ростов, а также в столицу Беларуси Минск, заявил об отмене всех полётов в указанные города до 31 декабря включительно.

«Пассажиры, чьи рейсы отменены, могут воспользоваться правами, указанными на странице о нарушении рейсов, и осуществлять свои транзакции через наш колл-центр, офисы продаж, мобильные приложения и веб-сайт», — говорится в сообщении Turkish Airways.

Авиакомпания также пояснила, что пассажиры, купившие билеты на эти направления до 24 февраля 2022 года, получат дополнительные права на замену или возмещение средств.

Кстати. В августе другая авиакомпания, венгерская Wizz Air, отказалась от планов возобновить рейсы в Москву.

Как сообщала Одесса News, Украина прекратила авиасообщение с Беларусью с 26 мая 2021 года.

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