Аппетиты растут: В Госдуму РФ внесён проект об отмене признания независимости Литвы

Депутат Госдумы РФ от «Единой России», основатель «Национально-освободительного движения» Евгений Фёдоров зарегистрировал законопроект об отмене постановления Госсовета СССР о независимости Литвы.

Документ опубликован в электронной базе нижней палаты российского парламента.

Законопроектом предлагается отменить постановление Госсовета СССР о признании независимости Литовской Республики от 6 сентября 1991 года.

Фёдоров считает, что постановление «является незаконным», поскольку его принял «неконституционный орган с нарушением требований статей Конституции СССР».

Подчеркивается, что ни один государственный орган СССР не был правомочен принимать решения ни о выходе республик из состава СССР, ни о прекращении существования СССР как единого государства, а созданный в 1991 году временный орган — Государственный Совет СССР — не был предусмотрен Конституцией СССР.

Также Фёдоров считает, что закон СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР» был нарушен, так как в Литовской Республике не проводился референдум о выходе из состава Союза ССР, а также не был установлен переходный период для рассмотрения всех спорных вопросов.

Фёдоров также напоминает, что в соответствии со ст. 67.1 конституции РФ, Российская Федерация является правопреемником СССР на своей территории. Из этого он делает вывод, что постановление Госсовета СССР от 6 сентября 1991 года якобы подлежит отмене.

В комментарии изданию «Газета.Ru» Фёдоров заявил, что Литва «ведёт агрессивную политику» в отношении России, а также поставляет оружие Украине, поэтому необходимо «запускать правовые основания для переговорного процесса с Литвой, чтобы урегулировать с ними отношения с учётом международного права, а не по понятиям, как сейчас это делается».

Депутат также считает, что можно поставить под сомнение членство Литвы в НАТО.

Он подчеркнул, что «наведение законного порядка – это прозрачные отношения со всем миром, то есть международное право». По его мнению, «это всегда хорошо повышает общий имидж страны».

В пресс-службе президента Литвы от комментариев по этому поводу отказались. «Мы не будем комментировать абсурд», – цитирует пресс-службу Delfi.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Литва должна «быть готова к защите». Он подчеркнул, что «только страна, которой управляют звери, могла начать такую войну в Украине, какую начала Россия».

«Я не удивляюсь, что и в политике действуют не по человеческим законам. Реагировать мы должны соответственно – быть готовыми к защите, и сами, и с партнёрами, с помощью политических, дипломатических и других средств», – заметил министр.

В то же время депутат Сейма Литвы Радвиле Моркунайте-Микуленене не считает, что российский законопроект может «кого-то напугать».

«Я думаю, это проявление отчаяния. Видимо, ситуация настолько напряжённая, у некоторых политиков нервы так напряжены, что они делают такие из ряда вон выходящие заявления, и это не в первый раз. Может, они думают, что кого-то напугают? Они могут заявить, что Луна принадлежит России. Это их представление, и всё, в этом решении нет никакого смысла», – сказала политик.

Моркунайте-Микуленене отметила, что решение о восстановлении независимости принял литовский народ и не во власти России его отозвать.

Для справки. Советский Союз распался в декабре 1991 года. 8 декабря главы Беларуси, России и Украины собрались в Беловежской пуще, констатировали, что СССР прекращает своё существование, и подписали соглашение о создании СНГ.

Литва, Латвия и Эстония вышли из состава Союза ещё до его полного распада. Государственный Совет СССР признал их независимость в сентябре 1991 года.

В результате распада СССР были образованы 15 независимых государств.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно называл распад СССР «крупнейшей геополитической катастрофой века», но признавал «бессмысленность и нецелесообразность» его восстановления.

Как сообщала Одесса News, в мае на встрече в Лондоне министры иностранных дел Великобритании и Литвы — Элизабет Трасс и Габриелюс Ландсбергис — обсудили комплекс вопросов поддержки Украины в условиях войны, в частности, возможность разблокирования Одесского порта.

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