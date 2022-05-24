Главы МИД Британии и Литвы обсудили тему разблокирования Одесского порта

На встрече в Лондоне министры иностранных дел Великобритании и Литвы — Элизабет Трасс и Габриелюс Ландсбергис — обсудили комплекс вопросов поддержки Украины в условиях войны, в частности, возможность разблокирования Одесского порта.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на МИД Литвы.

Отмечается, что Ландсбергис отметил необходимость продолжать давление на Россию, чтобы она прекратила агрессию против Украины, которая сегодня защищает Европу. При этом он отметил, что Великобритания проявила «исключительное лидерство в осуждении агрессии Кремля, предоставлении военной, гуманитарной и финансовой поддержки Украине и введении беспрецедентных санкций».

Министры обсудили необходимость концентрации усилий партнёров, чтобы найти способ как можно быстрее разблокировать Одесский порт и обеспечить поставки украинского зерна в страны, которые сталкиваются с угрозой голода.

«Я не исключаю возможности формирования коалиции стран НАТО или стран, которым нужно зерно из Украины. Они могли бы предоставить и самолёты в Черном море и обеспечить безопасный морской путь для судов-зерновозов из порта Одессы в турецкий Босфор», — сказал литовский министр телеканалу Sky News в понедельник, пишет lrt.lt.

По его словам, для этого можно применить военные корабли и самолёты, но это нельзя называть эскалацией конфликта.

«Это бы не было участие в войне. Это лишь обеспечило бы безопасный путь зерна из Украины в страны, которые в нём нуждаются», — сказал Ландсбергис.

В то же время он добавил, что зерно из Украины можно вывозить и другими путями, но «в меньших количествах», и что для решения этой проблемы нужно искать решение.

Глава МИД Литвы поблагодарил британскую коллегу за укрепление восточного фланга НАТО, «активное участие и лидерство в обеспечении безопасности Балтийского региона».

На встрече также была подписана совместная декларация — Литва и Великобритания обязуются укреплять стратегическое сотрудничество, содействовать политическому диалогу, партнёрству в области обороны, безопасности и других сферах.

Ранее Лиз Трасс заявила, что Лондон начал переговоры с союзниками об отправке в Молдову современного оружия по стандартам НАТО для защиты от России.

Как сообщала Одесса News, по мнению экс-командующего Силами Обороны Эстонии, депутата Европарламента, генерал-лейтенанта Риго Терраса, введение кораблей НАТО в украинскую часть Чёрного моря позволило бы обеспечить безопасное торговое судоходство в регионе.

Фото: МИД Литвы

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