Минута молчания: Ювенальные прокуроры зафиксировали гибель 234 украинских детей

По состоянию на утро 24 мая 2022 года более 667 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации. По официальным данным ювенальных прокуроров, 234 ребёнка погибли и 433 ранены.
Эти цифры, как сообщается на сайте Офиса Генпрокурора не окончательны, поскольку идёт работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобождённых территориях.
ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА ВСПОМИНАЕМ УКРАИНЦЕВ, ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ.
ВСЕХ, КТО ВОЕВАЛ.
ВСЕХ ВОЕННЫХ И ВСЕХ ГРАЖДАНСКИХ.
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ…
ВСЕХ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
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