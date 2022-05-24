Минута молчания: Ювенальные прокуроры зафиксировали гибель 234 украинских детей

По состоянию на утро 24 мая 2022 года более 667 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации. По официальным данным ювенальных прокуроров, 234 ребёнка погибли и 433 ранены.

Эти цифры, как сообщается на сайте Офиса Генпрокурора не окончательны, поскольку идёт работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобождённых территориях.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА ВСПОМИНАЕМ УКРАИНЦЕВ, ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ.

ВСЕХ, КТО ВОЕВАЛ.

ВСЕХ ВОЕННЫХ И ВСЕХ ГРАЖДАНСКИХ.

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ…

ВСЕХ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod