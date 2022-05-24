Текущая обстановка на юге Украины: продвижения вперёд у врага нет

На вечер 23 мая противник продолжает вести боевые действия на стабильно занятых рубежах на границе оккупированных им территорий Николаевской и Херсонской областей.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг» в Facebook.

«Продвижения вперёд у врага нет, морально-психологическое состояние захватчиков ухудшается ежесуточно», — говорится в военной сводке ОК «Юг» за истекшие сутки.

Отмечается, что, укрываясь за артиллерийско-миномётными обстрелами наших позиций и мирного населения, оккупанты строят запасной рубеж обороны, понимая неизбежность отступления.

Карта британской разведки по военной ситуации в Украине сост. на 23 мая 2022 года

«В первой половине дня дерзким «смельчакам» с вертолётов Ми-24 удалось нанести удар по нашим позициям. Потерь нет. А вот вражины, упустив шанс на успешную воздушную разведку, недосчитались 23 рашистов, несколько единиц бронированной и автомобильной техники», — информирует Оперативное командование.

В ходе продвижения наших подразделений по Николаевщине в сторону Херсонской области было выявлено несколько гражданских автомобилей с изуродованными и расстрелянными телами людей. Повреждение техники, предварительно, свидетельствуют о подрыве автомобилей на заминированном участке местности, а также об обстреле колонны. При попытке местных жителей эвакуироваться, захватчики указали им как разрешённый путь по заминированной местности, а когда жители поехали по заминированной дороге и стали подрываться, оккупанты расстеливали выживших после подрыва. Среди погибших – двое детей младшего школьного возраста.

Отмечается также о воплощении оккупантами политики полицейского государства на занятых ими территориях Херсонской и Запорожской областей, где они создали девятнадцать так называемых «комендатур» для усиления контроля над непокорным населением.

«В Чёрном море корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по блокированию судоходства и нанесению ракетных ударов по разным областям Украины. В Одесской области введён запрет на пребывание в пляжных зонах, в пределах прибрежной защитной полосы моря, усилен контроль за побережьем на предмет обнаружения подозрительных или опасных предметов», — так характеризуется морская ситуация на юге Украины.

Оперативное командование просит жителей быть бдительными и сознательными, не мешать действиям сил обороны, не разглашать данные об их расположении и перемещении, выполнении боевых заданий и тренировочных мероприятиях, оперативно и чётко действовать по сигналам воздушной тревоги, тщательно проверять информацию и не поддаваться панике. «Ибо паника – тоже оружие врага», — резюмируется в военной сводке.

Как сообщала Одесса News, по мнению советника руководителя Офиса Президента Украины Михаила Подоляка, с помощью ракетных систем залпового огня (MLRS) и другого тяжёлого оружия Украине удастся самостоятельно справиться с деблокированием Чёрного моря.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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