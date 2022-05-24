Министр обороны вручил измаильскому парню именное оружие за сбитый самолёт

Министр обороны Алексей Резников вручил наградное именное огнестрельное оружие старшему матросу из Одесской области Дмитрию Томилову.

Как сообщала Одесса News, военнослужащий, благодаря переносному зенитно-ракетному комплексу «Игла», уничтожил российский самолёт-истребитель.

О награждении измаильского стрелка в Facebook сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

«Чтим честь нашего героя, который из ПЗРК «Игла» за 40-60 тысяч смог сбить военный вражеский самолёт стоимостью 40 миллионов», — отметила она.

Событие произошло в начале мая. Во время выполнения боевого задания экипаж Дмитрия увидел в небе два российских истребителя СУ-34, выпустивших несколько ракет. Украинские военные поняли, что планируется повторная атака, и приготовились её отбивать. Как только увидели самолёт, сразу же выпустили ракету из ПЗРК «Игла».

«Только самолёт зашёл за облака – ракета залетела за ним. Был слышен большой взрыв. В тот момент все поняли, что спасли 25 человек экипажа. Нас совсем не удивляют их новые самолёты, каких они лет, каких поколений. Мы их можем даже старенькой «Иглой» снять», – рассказал Дмитрий.

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