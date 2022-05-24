Одесский музей западного и восточного искусства приглашает в хранилище

В эту субботу, 28 мая, Одесский музей западного и восточного искусства приглашает на необычную лекцию, во время которой можно будет заглянуть за кулисы музейной работы и познакомиться с двумя героинями старинных портретов из музейного хранилища. Невероятно то, что один из портретов будет показан впервые!

Оба портрета много лет хранили свою тайну – лица изображённых женщин были неизвестны. Но безымянный портрет теряет половину своей привлекательности, как бы хорошо он ни был написан, ведь в портретах людей разных эпох перед нами будет проходить «история в лицах», в которой художнику принадлежит особое место благодаря его уникальной миссии продолжать на холсте быстротечную жизнь.

Когда портрет теряет имя изображённого человека или имя художника, наступает черёд искусствоведа. Открывая забытые имена, он восстанавливает историческую справедливость и дарит портретам новую жизнь.

Новой жизнью зажили и два портрета из коллекции музея, когда стали известны громкие имена изображённых на них женщин.

Их имена узнают только те, кто придёт на лекцию заместителя директора по научной работе музея Ирины Юрьевны Глебовой «Что в имени тебе моём? Загадки двух женских портретов из коллекции музея».

Начало в 16:00.

Стоимость билета 100 грн.

Для людей, которые были временно вынуждены покинуть свои дома, вход бесплатный (по предварительной регистрации).

Забронировать билеты на лекцию можно в частных сообщениях (количество мест ограничено).

Адрес: Греческая, 16 (музейная локация #Ragtime2.0/ Вход через музейные ворота).

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