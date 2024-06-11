Спектакль «Камень» в Одесском Украинском театре: отличная игра, актуальная тема

15 июня Украинский театр имени В. Василько в Одессе приглашает на спектакль «Камень».

Убедительная игра актёров, профессиональная режиссура, актуальные темы никого не оставят равнодушным.

Перед зрителем – три женщины, которые представляют три поколения одной семьи. Они возвращаются в дом, выкупленный в 30-е годы главой семьи у еврейской пары для того, чтобы обеспечить им возможность уйти от нацистского режима. Правда, позже этот дом были вынуждены покинуть и новые собственники, бежавшие в Западную Германию. А теперь женщины из той же семьи – дома. Но принесёт ли возвращение счастье каждой из них?

Спектакль ярко раскрывает темы подмены фактов истории, возведения культа, неисправимой и разрушительной ошибки в отношениях внутри семьи.

Поэтому «Камень» – название символическое и буквальное одновременно. Камень – это и немой свидетель многих событий, и символ неистребимой Истины. Когда-то он был брошен с ненавистью, потом – зарыт в саду на 25 лет, а теперь – проливает свет на горькую правду…

Приходите к 16 часам.

Стоимость билетов от 80 гривен. Их можно купить здесь.

Также спектакль состоится 16 июня в 16 часов.

Адрес: ул. Пастера, 15.

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