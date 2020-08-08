Две звезды, две светлых повести выступят в Одессе

Две звезды мировой музыкальной сцены Бурхан Очал (Турция, культовый перкуссионист, выступающий во всех жанрах – этно, классика, поп, джаз, фолк) и Алексей Ботвинов (Украина, пианист, Президент фестиваля ODESSA CLASSICS) – создали в 2010 году уникальный проект «Бах.Перезагрузка».

12 августа в Зелёном театре Одессы артисты представят новую программу — Перезагрузка-2″. Прозвучат совершенно новые, неожиданные версии культовых шедевров Баха, Бетховена, Рахманинова, Прокофьева, Гласса.

Программа, выстроенная по принципу постоянного нагнетания эмоций и энергетики, не оставит равнодушным.

Цена билетов от 250 до 750 грн.

Их можно купить здесь.

Начало в 20:00.