Перестало биться сердце народного артиста Украины Анатолия Дуды

8 августа перестало биться сердце украинского оперного певца, педагога, профессора, народного артиста Украины Анатолия Ивановича Дуды.

Память об Анатолии Дуде навсегда останется в сердцах почитателей его таланта, близких и друзей, учеников и коллег.

Анатолий Дуда окончил Одесскую государственную консерваторию имени А.В.Неждановой в 1977 году, класс доцента А. Дановского. Певческую карьеру начал в 1975 году, будучи ещё студентом консерватории, солистом-вокалистом Одесской областной филармонии, а в 1976 году продолжил её уже солистом оперы в Одесском театре оперы и балета. В репертуаре Анатолия Ивановича были десятки самых известных оперных партий. С 1995 по 2000 год пел в Варшавском национальном оперном театре (Польша).

Имея обширный концертный репертуар, гастролировал с сольными программами в странах Европы и Америки.

Успешно соединял оперно-концертную карьеру с административно-руководящей работой. С 1989 по 1993 год – художественный руководитель-директор Одесской областной филармонии, с 1994 по 2009 год – председатель правления Одесского отделения Национального союза театральных деятелей Украины, с 2009 по 2010 год – и.о. генерального директора Одесского национального академического театра оперы и балета.

Редакция Одесса News выражает глубокие соболезнования родным и близким Анатолия Ивановича.