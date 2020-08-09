ЦВК начала активную подготовку к местным выборам

Центральная избирательная комиссия на заседании 8 августа назначила на 25 октября выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов во всех 24 областях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

«Решение было принято Комиссией на основании Постановления Верховной Рады Украины от 17 июля 2020 года “О создании и ликвидации районов”, распоряжений Кабинета Министров Украины от 12 июня 2020 года об определении административных центров и утверждении территорий территориальных громад», — отметили в пресс-службе.

Сообщается,что ЦИК также учла информацию о перечне местных советов, предоставленную Министерством развития громад и территорий письмом от 6 августа 2020 года в соответствии с постановлением ЦИК от 28 июля 2020 года № 148 «О формах перечней местных советов с указанием административно-территориальных единиц, входящих в их состав»”.

С полным перечнем назначенных первых выборов вскоре можно будет ознакомиться на официальном сайте ЦИК, отмечают в Центризбиркоме.

ЦИК также утвердила Календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов 25 октября 2020 года. Согласно плана до 3 ноября ЦИК обязана обнародовать итоги голосования по выборам депутатов областного и районных советов в территориальном избирательном округе.

Как сообщала Одесса News, Верховная Рада 15 июля назначила очередные местные выборы на 25 октября 2020 года.