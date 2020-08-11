Признает ли Украина итоги выборов в Беларуси

После проведения в Беларуси 9 августа президентских выборов в Минске не прекращаются протестные акции.

По объявленным ЦИК предварительным результатам, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,23%, у оппозиционного кандидата Светланы Тихановской — 9,90% голосов.



Белорусские силовики задержали около 3 тысяч человек в ходе акций протеста, которые возникли после голосования.

Сегодняшней ночью в Минске около универсама «Рига» силовики вновь разогнали протестующих и зачистили район метро «Пушкинская», сообщает «Радыё Свабода». По демонстрантам около «Риги» правоохранители бросали светошумовыми гранатами. Специальная машина разбила баррикады.

По фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников милиции возбуждено 21 уголовное дело по таким статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь:️ ст.293 (массовые беспорядки);️ ч.2 ст.363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряжённое с применением насилия или угрозой его применения);️ ст.364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел);️ ч.1 ст.339 (хулиганство);️ ст.342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

«По подозрению в совершении данных преступлений задержаны более 80 человек. Большинство их них – молодые люди в возрасте 20-25 лет. Часть подозреваемых в момент задержания находились в состоянии наркотического или алкогольного опьянения», — говорится в сообщении Следственного комитета Беларуси.

Во время протестов 10 августа в столице Беларуси погиб человек, в руках у которого взорвалось неустановленное взрывное устройство.

Сообщение об этом опубликовала в Telegram пресс-секретарь МВД Беларуси.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президентам Европейского совета и Еврокомиссии с просьбой созвать чрезвычайный саммит в связи с ситуацией в Беларуси.

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс заявил, что президентские выборы в Беларуси нельзя назвать «ни свободными, ни справедливыми».

Как сказано в заявлении Дамса на сайте ПАСЕ, «я внимательно следил за президентскими выборами в Беларуси, а также за событиями минувшей ночью после окончания голосования — я глубоко сожалею, что эти выборы были далеки от того, чтобы быть свободными и справедливыми».

По его словам, кандидаты не могли свободно баллотироваться и вести предвыборную кампанию, существовали серьёзные ограничения на свободу собраний и свободу выражения мнений — включая массовые задержания мирных протестующих, активистов и журналистов. Таким образом, честность голосования была поставлена ​​под сомнение.

«События прошлой ночи, включая использование полицией и военными силы и задержание участников акций протеста, усилили моё беспокойство», — отметил председатель ПАСЕ.

Виктор Медведчук, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» послал Оукашенок поздравление «с успешным завершением избирательной кампании и убедительной победой».

«Граждане Республики Беларусь подтвердили, что Вы остаётесь неоспоримым лидером в своём государстве. Как человек, который знаком с Вами долгие годы и относится к Вам с огромным уважением, считаю, что это лидерство основано на феноменальном трудолюбии, ответственности и готовности защищать свою страну и своих граждан. Как бы к этому ни относились Ваши оппоненты, это настоящая последовательная и принципиальная мужская позиция», — написал политик.

По словам Президента Украины Владимира Зеленского, «наши соседи белорусы переживают сейчас непростые времена. Они пытаются определить вектор своего дальнейшего развития. И это очень непросто. Уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов. А, как известно, любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия. Исключительно из доверия. Сомнения же в таких масштабах – это прямая дорога к насилию, к конфликту, к нарастающему общественному протесту. Что мы сейчас, к сожалению, и наблюдаем».

Зеленский отметил, что Беларусь в своих действиях должна максимально придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов, постараться обеспечить собственному народу его права и свободы в полном объёме, ведь только так можно сохранить надежду на выход из кризиса.

«Украина и я лично крайне заинтересованы в том, чтобы Беларусь была по-настоящему независимой и демократической страной с сильной экономикой и стабильными общественными отношениями. Беларусь – наш ближайший сосед, и поэтому нам совсем не безразлично, что там происходит и что будет с нашими друзьями в дальнейшем», – подытожил Глава государства.