COVID-19: за последние сутки в Одессе 79 новых случаев, 1 — летальный

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 11 августа в Одессе зарегистрированы 1 572 случая COVID-19.

За последние сутки в городе зарегистрированы 79 новых случаев заболевания.

По данным на 11 августа, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 213 пациентов с COVID-19. Из них 27 человек — в тяжёлом состоянии, 186 — в состоянии средней тяжести.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 58 человек с подозрением на COVID-19.

За последние сутки зарегистрированы два новых случая COVID-19 у детей — девочка 10 лет госпитализирована в инфекционную больницу, девочка 5 лет находится на самоизоляции под наблюдением педиатра.

10 августа зарегистрирован летальный случай у одессита в возрасте 67 лет, который находился на лечении в инфекционной больнице с тяжёлым течением COVID-19, двусторонней пневмонией и сопутствующими тяжёлыми заболеваниями.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровел 21 житель Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрирован 601 случай выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 938 одесситов.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области на утро 11 августа общее количество больных коронавирусом составило 4 364 человека. За прошедшие сутки в регионе зафиксировано 134 новых случая. За сутки умерло 2 человека.