В Украине насчитывается 3 миллиона человек с инвалидностью, за полтора года их количество увеличилось примерно на 300 тысяч.

Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович.

“В Украине есть 3 миллиона человек с инвалидностью. Было 2,7 миллиона. За полтора года мы видим прирост примерно в 300 тысяч”, — сказала Жолнович, отметив, что Украина нуждается в большем количестве специалистов по реабилитации, разных центров и отделений, которые помогали бы нашим людям восстанавливать свою функциональность, поскольку количество людей, получающих травмы, растёт.

Министр подчеркнула, что Украина сегодня тратит средства непосредственно на оборону и, к сожалению, средств на социальные расходы, в частности, на ремонты реабилитационных центров по сути не остаётся.

«Поэтому сейчас очень важна поддержка и помощь международных партнёров, в частности, международных организаций», — отметила Жолнович.

Одесса News информировала, что 18 сентября в Нью-Йорке (США) Президент Украины Владимир Зеленский посетил клинику Staten Island University Hospital, где проходят лечение и реабилитацию раненые украинские военнослужащие.

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