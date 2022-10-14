Спутниковую связь Starlink в Украине Илон Маск оплачивать больше не будет

Компания Илона Маска SpaceX сообщила министерству обороны США, что не будет больше оплачивать работу систем спутниковой связи Starlink в Украине.

Об этом сообщает издание ГОРДОН, ссылаясь на письмо SpaceX к Пентагону, о котором 14 октября пишет CNN.

По данным телеканала, письмо отправлено ещё в сентябре. В нём компания просит американское правительство продолжить финансирование Starlink в Украине, которая, по оценкам SpaceX, до конца нынешнего года будет стоить более $120 млн, а в течение следующих 12 месяцев, вероятно, обойдётся в $400 млн.

«Мы не в состоянии дальше дарить новые терминалы Украине или финансировать имеющиеся в течение неопределённого периода времени», – говорится в документе.

CNN отмечает, что среди бумаг, направленных в Пентагон, есть запрос Маску от Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о предоставлении почти 8 тыс. терминалов Starlink. Издание напоминает, что на сегодняшний день Украина уже использует около 20 тыс. единиц этой техники.

7 октября в Financial Times вышла статья, в которой утверждается, что украинские военнослужащие сообщают о перебоях в работе Starlink. Проблемы фиксировались якобы на юге Украины – в районе Херсонской и Запорожской областей, а также вдоль линии фронта в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Материал был основан на сообщениях анонимных источников, министерство обороны Украины и ВСУ отказались комментировать газете эту информацию. Маск написал в Twitter, отвечая на пост одного из авторов материала – журналиста Кристофера Мюллера, что за терминалы и обслуживание Starlink его компания SpaceX заплатила $80 млн.

«Что касается того, что происходит на поле боя, то это секретная информация», – написал он.

Для справки. Маск поддерживал Украину после начала полномасштабного вторжения РФ. В частности, он предоставил стране терминалы спутниковой связи Starlink. Эти системы обеспечивают связью украинских военных и жителей деоккупированных населённых пунктов.

В октябре он сделал серию скандальных твитов, связанных с войной в Украине. В частности, предложил своим пользователям в Twitter проголосовать по поводу «формулы мира» между Украиной и РФ, которая среди прочего предусматривает признание украинского Крыма «российским».

Позже он также назвал победу Украины в войне против РФ «маловероятной» и заявил, что «воля людей на Донбассе и в Крыму должна решить, в составе России они или Украины». Маска раскритиковали, ответил на его высказывания и Президент Украины Владимир Зеленский.

Бизнесмен 4 октября сообщил, что «всё ещё очень поддерживает» Украину, а 8-го – рассказал в Twitter об общении с президентом РФ Владимиром Путиным в 2021 году.

11 октября издание Vice написало, что Маск перед публикацией скандальных твитов обсуждал тему Украины с Путиным и российский президент угрожал применением ядерного оружия, если Украина не согласится на его условия. Бизнесмен опроверг это сообщение. «Я разговаривал с Путиным только один раз, и это было около 18 месяцев назад. Темой был космос», – заявил он.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod



