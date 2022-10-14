В Одесской реформатской церкви состоится концерт виртуозов фортепианной школы

Фортепианный концерт ко Дню защитников и защитниц Украины состоится в Одесской реформатской церкви 15 октября.

Приглашаем поклонников виртуозного исполнительского искусства на концерт известных представительниц одесской фортепианной школы. Для вас будут играть:

– Татьяна Шевченко, заслуженный деятель искусств Украины, профессор;

– Лилия Шевченко, заслуженный деятель искусств Украины, профессор.

Татьяна Шевченко – яркий музыкант, мастерски владеющая инструментом, его художественной палитрой. Её эмоциональная отдача, тонкость, искренность очаровывают публику. Возможно, искорки её таланта, утончённость восприятия мира передались ей от предков, ведь Татьяна принадлежит к роду тех же Шевченко, из которого происходит Великий Кобзарь. Если точнее, она наследница в пятом поколении младшего брата поэта Иосифа.

Лилия Шевченко сочетает кропотливую научную и педагогическую работу с исполнительским мастерством большой убедительности и силы. Она являет пример творческой самоотверженности, посвящения профессии музыканта и педагога. Лилия Шевченко играет в разных стилях, прекрасно исполняя самые сложные произведения.

Особой изюминкой совместных концертов становится исполнение виртуозных пьес в четыре руки.

В программе концерта:

А.Ревуцкий – Три прелюдии (играет Лилия Шевченко)

А.Красотов – Две прелюдии (играет Лилия Шевченко)

Ф Шопен – Полонез Ля ​​мажор (играет Татьяна Шевченко)

К.Дебюсси – прелюдия ,,Фейерверк” (играет Татьяна Шевченко)

М.Скорик ,,Коломыйка” (играет Татьяна Шевченко)

М.Скорик – “Мелодия” (играет Татьяна Шевченко)

Ю.Знатоков – ,,Новолетта” (играет Татьяна Шевченко)

О.Красотов – Эстамп #3 (играет Татьяна Шевченко)

D. Brubeck “Points on Jazz” (играют Татьяна Шевченко и Лилия Шевченко).

Часть собранных средств будет направлена ​​на поддержку ВСУ.

Начало концерта в 16:00.

Стоимость билетов 100 грн., для пенсионеров 50 грн.

Адрес: ул. Пастера, 62.

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