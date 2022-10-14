В Одесской реформатской церкви состоится концерт виртуозов фортепианной школы

Фортепианный концерт ко Дню защитников и защитниц Украины состоится в Одесской реформатской церкви 15 октября.
Приглашаем поклонников виртуозного исполнительского искусства на концерт известных представительниц одесской фортепианной школы. Для вас будут играть:
– Татьяна Шевченко, заслуженный деятель искусств Украины, профессор;
– Лилия Шевченко, заслуженный деятель искусств Украины, профессор.
Татьяна Шевченко – яркий музыкант, мастерски владеющая инструментом, его художественной палитрой. Её эмоциональная отдача, тонкость, искренность очаровывают публику. Возможно, искорки её таланта, утончённость восприятия мира передались ей от предков, ведь Татьяна принадлежит к роду тех же Шевченко, из которого происходит Великий Кобзарь. Если точнее, она наследница в пятом поколении младшего брата поэта Иосифа.
Лилия Шевченко сочетает кропотливую научную и педагогическую работу с исполнительским мастерством большой убедительности и силы. Она являет пример творческой самоотверженности, посвящения профессии музыканта и педагога. Лилия Шевченко играет в разных стилях, прекрасно исполняя самые сложные произведения.
Особой изюминкой совместных концертов становится исполнение виртуозных пьес в четыре руки.
В программе концерта:
А.Ревуцкий – Три прелюдии (играет Лилия Шевченко)
А.Красотов – Две прелюдии (играет Лилия Шевченко)
Ф Шопен – Полонез Ля мажор (играет Татьяна Шевченко)
К.Дебюсси – прелюдия ,,Фейерверк” (играет Татьяна Шевченко)
М.Скорик ,,Коломыйка” (играет Татьяна Шевченко)
М.Скорик – “Мелодия” (играет Татьяна Шевченко)
Ю.Знатоков – ,,Новолетта” (играет Татьяна Шевченко)
О.Красотов – Эстамп #3 (играет Татьяна Шевченко)
D. Brubeck “Points on Jazz” (играют Татьяна Шевченко и Лилия Шевченко).
Часть собранных средств будет направлена на поддержку ВСУ.
Начало концерта в 16:00.
Стоимость билетов 100 грн., для пенсионеров 50 грн.
Адрес: ул. Пастера, 62.
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