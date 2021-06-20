В Одессе готовится православная ярмарка «Лето Господне»

С 25 июня по 5 июля Одесская епархия проводит международную Православную выставку–ярмарку “Лето Господне”.

В выставке-ярмарке примут участие монастыри и приходы Украинской Православной Церкви, иконописные мастерские, мастера церковных ремёсел из Украины, Беларуси, Греции, Боснии и Герцеговины, Сербии, Молдовы.

Будут представлены: духовная литература, периодические издания, иконы современных иконописцев, церковная утварь, шитьё, церковные ткани, ювелирные изделия, керамика, декоративные глиняные изделия, ладан, кадильный уголь и многое другое.

В рамках выставки-ярмарки пройдут различные духовно-просветительские и благотворительные мероприятия.

Ежедневно будут проводиться мастер классы по росписи чашек, макраме, оригами и каллиграфии.

Место проведения выставки – ярмарки: Свято-Архангело-Михайловский женский монастырь г.Одесса, ул. Успенская, 4.

Время работы выставки с 9:00 до 19.00

Телефоны для справок: 068-744-86-53, 099-480-21-63.

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